Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

È stata appena pubblicata una nuova strabiliante clip della serie Disney+, in cui sembra che Steven Grant sia terrorizzato quando incontra Khonshu in un ascensore. Comprensibilmente, chi non sarebbe scosso vedendo un Dio egizio di 2 metri e mezzo davanti a sé?

Nelle prime clip di Moon Knight, la sequenza è stata riprodotta in modo quasi divertente, mentre la signora che entrava nell'ascensore si limitava educatamente a respingere lo strano comportamento di Grant. Tuttavia, in questa parte dello spettacolo la signora sta chiaramente cercando di uscire da questa interazione il più rapidamente possibile. Riesce ad entrare nell'appartamento della sua amica, ma non è la fine dei guai: Khonshu si avvicina alle spalle dell'uomo e lo spaventa di nuovo quando la clip finisce.

Il produttore esecutivo Grant Curtis ha discusso di ciò che rende lo show diverso: Moon Knight parlerà della costruzione del personaggio in un modo che rifletta i primi eroi dell'MCU, e dice che lo spettacolo abbraccia i suoi elementi soprannaturali. Quando parla della relazione di Moon Knight con la trama della Fase 4 dell'MCU, afferma che "non c'è alcun collegamento all'attuale MCU. È uno show nuovo di zecca e sta andando verso un'avventura nuova di zecca. Pensiamo davvero che i fan si divertiranno".

Anche se la serie non è ancora uscita, Oscar Isaac che parla del suo futuro nell'MCU rivela sicuramente molto sulle aspettative per Moon Knight. L'idea che non si baserà sull'attuale trama della Fase 4 potrebbe anche rivelarsi utile, consentendo una maggiore esplorazione del personaggio titolare e del mondo in cui vive.

Check out this mind-bending new clip from Marvel Studios’ #MoonKnight, an Original series streaming March 30 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GW5j8k7PF0 — Moon Knight (@moonknight) March 17, 2022

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Comic Book