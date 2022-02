Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Oscar Isaac ha recentemente parlato del ruolo di Marc Spector in Moon Knight, rivelando che gli piacerebbe interpretare l'eroe oltre la serie limitata in arrivo su Disney+.

Creato da Doug Moench e Don Perlin nel 1975, Moon Knight è uno degli eroi più complicati della Marvel. Quando il mercenario Marc Spector viene ferito a morte durante un incarico, il Dio egizio della Luna, Khonshu, lo riporta in piena salute, conferendogli poteri e scegliendolo per assicurare alla giustizia coloro che fanno del male. Ciò che distingue Moon Knight dai suoi compagni eroi è il suo disturbo dissociativo della personalità, che vede Spector avere altri distinti alter ego che utilizza nella sua crociata contro il crimine. Un personaggio diverso da qualsiasi altro nel Marvel Cinematic Universe, Isaac ha promesso che la serie avrebbe esplorato adeguatamente il personaggio, e ora l'attore si è aperto sul suo potenziale futuro nell'MCU.

Isaac ha discusso del suo futuro nel ruolo e di cosa ci aspetta per il personaggio: tutto dipende da come verrà accolto lo spettacolo al momento del rilascio. Evidenziando la personalità di Steven Grant come una parte preferita del suo ruolo, Isaac ha ammesso di amare il personaggio e di sentirsi estremamente connesso ad esso:

“Dipende da come andrà lo spettacolo. Se lo seguiranno, allora forse rivedremo Moon Knight. Mi piace interpretarlo, in particolare Steven. Spero di poterlo interpretare di nuovo, lo adoro. Sento che è una persona reale, che vive nel mondo. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho sentito quel tipo di connessione con un personaggio".

Sebbene sia stato confermato dallo stesso Isaac che Moon Knight sarà una serie limitata, molti fan sperano anche che l'eroe diventi un personaggio chiave nel futuro dell'MCU, in futuro. Anche se il suo destino sia attualmente indeciso, la passione di Isaac per il ruolo e la volontà di interpretarlo nuovamente è un segno positivo che Moon Knight potrebbe tornare oltre la sua serie.

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Screen Rant