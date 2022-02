Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 19 minuti fa

Brutte notizie per chi sperava che Moon Knight proseguisse oltre la sua prima stagione, in uscita questa primavera. In un recente incontro tra Jared Leto e Oscar Isaac, quest’ultimo ha avuto un piccolo lapsus freudiano. Parlando dei diversi formati disponibili nell’era digitale, Isaac ha suggerito che Moon Knight sarà una serie limitata.

Nell’ultimo episodio di Actor on Actor, talk show prodotto da PBS SoCal e Variety Media, Isaac ha detto:

“Non avevo mai sentito parlare di Moon Knight, e collezionavo fumetti quando ero più giovane. Conoscevo Morbius, ma non ho mai sentito Moon Knight. Non so come sia stato il processo per voi perché è un lungometraggio, noi siamo una serie limitata. Avevamo la possibilità di provare molte cose perché non c’era la pressione di dover incassare centinaia di milioni di dollari nel weekend di apertura”.

Ad oggi, solo due serie TV dei Marvel Studios presenti su Disney+ avranno una seconda stagione. La produzione della seconda stagione di Loki inizierà nei prossimi mesi, mentre la seconda stagione di What If…?, il cui rilascio era previsto nel corso del 2022, sarà probabilmente rilasciata il prossimo anno.

Isaac verrà affiancato in Moon Knight da Ethan Hawke, che interpreterà il misterioso antagonista dello show. Oltre a questo, al momento si sa molto poco della serie TV.

Hawke, in un’intervista, ha affermato: “Ho sempre avuto questa teoria secondo la quale se insegni al pubblico come vedere il demone dentro di te, non potranno più non vederlo per il resto della tua carriera. Jack Nicholson potrebbe interpretare un contabile, e tutti aspetterebbero di vederlo esplodere come fece in The Shining. Cambia il tuo rapporto con un artista, perciò sono sempre stato nervoso al riguardo. Ma ho superato i 50 ed è giunto il momento di ampliare il mio repertorio. I cattivi potrebbero essere il mio futuro”.

L’attore ha poi aggiunto: “Il mondo dei fumetti ha significato molto per me quando ero più giovane. Sono sempre stato un po’ apprensivo; alcuni attori riescono a dare il meglio di loro stessi in quell’universo, e io non sono ancora certo di esserne in grado. Ma poi Oscar mi prese in considerazione, e io lo rispetto davvero molto. E sapevo che in quel ruolo si sarebbe impegnato al massimo, ed è divertente lavorare a qualsiasi genere con persone che danno il massimo”.

Moon Knight debutterà su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Comic Book