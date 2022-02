Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver lavorato in franchise come Star Wars e X-Men della FOX, e dopo averlo recentemente visto nel film di successo Dune, Oscar Isaac si è diretto verso il Marvel Cinematic Universe. L'amato attore interpreterà il protagonista di Moon Knight, e sembra che Kevin Feige e i Marvel Studios siano sempre stati fan di Isaac - così tanto che volevano trovare il ruolo giusto per lui nell'MCU. Quel ruolo è stato finalmente trovato in Marc Spector, un personaggio da cui Isaac è stato a lungo affascinato.

Feige ha spiegato che far entrare Isaac nell'MCU era basato sulla collaborazione. Una volta che è nata l'idea per Moon Knight, entrambe le parti erano interessate a esplorare la partnership:

"Abbiamo sempre amato Moon Knight...Ci ha sempre affascinato, era qualcosa che non avevamo mai visto prima, quindi quando è nata l'idea di Disney+, è diventata rapidamente una delle prime cose che volevamo fare, perché ci è piaciuta la storia. E ci è sempre piaciuto Isaac, a cui chiaramente piace questo mondo - Star Wars, X-Men - ma non avevamo necessariamente trovato la cosa giusta. Abbiamo iniziato a parlare di Moon Knight, e lui aveva un paio di idee fuori dagli schemi, ma abbiamo pensato: 'Forse potrebbe funzionare'. E, spoiler, lo fanno".

Per quanto riguarda Isaac, l'attore voleva l'opportunità di avere davvero voce in capitolo per il suo personaggio e per la storia. Se la Marvel avesse voluto qualcuno che recitasse semplicemente la parte, Isaac non sarebbe stato così interessato. Fortunatamente, la Marvel voleva che Isaac collaborasse a Moon Knight:

"In un certo senso è stata una prova", ha affermato Isaac. "Vogliono che porti la mia creatività in questo progetto? O vogliono qualcuno che faccia quello che dicono?".

In effetti Isaac è stato in grado di avere voce in capitolo nelle grandi decisioni per Moon Knight: è stata infatti un'idea di Isaac dare accenti diversi alle diverse personalità del personaggio.

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Comic Book