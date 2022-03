Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il produttore esecutivo di Moon Knight, Grant Curtis, spiega che la narrativa della serie TV in arrivo su Disney+ non sarà collegata alla Fase 4 del MCU. Il sesto progetto televisivo prodotto dai Marvel Studios è stato creato da Jeremy Slater e si basa sul popolare personaggio dei fumetti omonimo; lo spettacolo seguirà Marc Spector/Moon Knight/Steven Grant interpretato da Oscar Isaac - che ha recentemente affermato che Moon Knight prenderà sul serio l'aspetto della salute mentale.

La fase 4 del MCU è iniziata con il lancio di WandaVision, e proseguirà con una serie di spettacoli e progetti cinematografici, come Ms. Marvel, She-Hulk, Thor: Love and Thunder e il prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Con così tanti contenuti in uscita, la connettività di tutto ciò rimane poco chiara, ma la Marvel ha sperimentato cambiamenti notevolmente più tonali e stereotipati. Storie diverse e introduzioni di nuovi personaggi hanno anche portato molti a considerare la Fase 4 importante nel determinare la longevità del successo dell'MCU.

Il produttore esecutivo Grant Curtis ha discusso inoltre di ciò che rende la serie diversa: Moon Knight parlerà della costruzione del personaggio in un modo che rifletta i primi eroi dell'MCU, e dice che lo spettacolo abbraccia i suoi elementi soprannaturali. Quando parla della relazione di Moon Knight con la trama della Fase 4 dell'MCU, afferma che "non c'è alcun collegamento all'attuale MCU. È uno show nuovo di zecca e sta andando verso un'avventura nuova di zecca. Pensiamo davvero che i fan si divertiranno".

Anche se la serie non è ancora uscita, Oscar Isaac che parla del suo futuro nell'MCU rivela sicuramente molto sulle aspettative per Moon Knight. L'idea che non si baserà sull'attuale trama della Fase 4 potrebbe anche rivelarsi utile, consentendo una maggiore esplorazione del personaggio titolare e del mondo in cui vive.

Moon Knight sarà rilasciata su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Screen Rant