Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Oscar Isaac promette che Moon Knight prenderà sul serio l'aspetto della salute mentale, e afferma che il lavoro del team creativo era quello di puntare proprio su questo.

La serie in uscita segnerà il debutto di Isaac nel Marvel Cinematic Universe, in cui interpreterà Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo che soffre di disturbi del sonno e blackout. Tuttavia, Steven inizia ad avere ricordi di un'altra vita e della sua vera identità di Marc Spector, un mercenario con disturbo dissociativo dell'identità, diventato il "contenitore" del Dio della Luna egizio Khonshu, nonché un ostacolo per il leader del culto Arthur Harrow.

Oltre a Isaac, il cast di Moon Knight include anche Ethan Hawke nei panni dell'antagonista Harrow, May Calamawy come Layla El-Faouly, una donna del passato di Marc, Gaspard Ulliel nel ruolo di Midnight Man e F. Murray Abraham come voce di Khonshu.

In una nuova featurette, Oscar Isaac ha parlato del suo personaggio. Discutendo la rappresentazione del personaggio nello show, la star ha promesso che l'aspetto della salute mentale viene preso sul serio, e ha spiegato come il team creativo ha deciso di farlo:

"È uno studio sul personaggio reale e legittimo. Il nostro compito era quello di mettere un obiettivo sulle cose che avevano l'aspetto più drammatico e, alla fine, prendere molto sul serio l'aspetto della salute mentale".

L'esplorazione della salute mentale nei film e nelle serie TV è una narrativa difficile da sviluppare. Durante lo sviluppo di Moon Knight, sia Isaac che il capo della Marvel Kevin Feige hanno confermato che lo spettacolo cercherà di esplorare adeguatamente Marc che affronta il suo disturbo dissociativo dell'identità. I fan dei fumetti sono stati certamente sollevati nel sentire questa notizia, mentre il pubblico generale è sia incuriosito che preoccupato.

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Screen Rant