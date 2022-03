Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Un nuovo video di Moon Knight appena rilasciato mostra la trasformazione di Oscar Isaac nel vigilante vestito di bianco. Il filmato mette in evidenza la tuta che si forma attorno a Marc Spector, i cui occhi sono illuminati di una luce bianca. Il teaser fornisce anche ulteriori dettagli sul personaggio di Mr. Knight e alcune delle interazioni di Marc con Khonshu, il dio della luna egizio che crede gli abbia dato abilità sovrumane.

La trasformazione fisica del costume di Moon Knight continua a essere un aspetto straordinario di questo nuovo show Disney+. Nel precedente trailer veniva mostrato il costume che si formava attorno a Marc Spector come se lo mummificasse, mentre in questo nuovo video si vede il costume completo senza maschera e cappuccio. Potrebbe essere stato ideato così in modo da favorire le perfomance di Isaac senza dovergli coprire il volto in ogni scena.

Dopo aver tenuto segreti i dettagli sulla serie, la Marvel ha finalmente iniziato a rivelare di più su Moon Knight negli ultimi mesi. Ciò include la pubblicazione del primo trailer ufficiale, rilasciato durante il Super Bowl. Una delle tanto attese rivelazioni che sono arrivate all'inizio del marketing è stata la presentazione del costume da Cavaliere della Luna di Oscar Isaac. La Marvel ha ripetutamente mostrato scorci della tuta e della trasformazione usata per trasformare Marc Spector o una delle sue altre personalità in Moon Knight.

Dal momento che mancano meno di tre settimane al debutto di Moon Knight, questo video dovrebbe essere il primo di tanti nella campagna di marketing che la Disney sta compiendo.

Moon Knight debutterà il 30 marzo su Disney+.

Fonte: Screen Rant