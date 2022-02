Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Durante il Super Bowl stanno venendo rilasciati una miriade nuovi teaser trailer e molte anticipazioni per alcuni dei progetti più attesi nel mondo dell'intrattenimento, e Moon Knight è uno di questi. A poco meno di un mese dopo l'uscita del primo trailer della serie, Disney+ ha presentato un nuovo video per l'atteso progetto con protagonista Oscar Isaac.

Moon Knight segue Steven Grant (Isaac), un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo che vive blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità, e che condivide un corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc convergono su di loro, devono destreggiarsi tra le loro complesse identità mentre sono immersi in un mistero mortale tra i potenti Dei dell'Egitto.

"È brutale", ha affermato Feige. "È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere i confini che si spostano su ciò che siamo in grado di fare Ci sono momenti nella serie in cui Moon Knight si lamenta di un altro personaggio, ed è forte, è brutale, e la reazione istintiva è: 'Ci tireremo indietro, giusto?' No. Non ci stiamo tirando indietro. C'è uno spostamento tonale. Questa è una cosa diversa. Questo è Moon Knight".

Oltre al teaser, è stato pubblicato anche il nuovo poster.

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo.

