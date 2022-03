Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il nuovo teaser di Moon Knight, condiviso dai Marvel Studios a una settimana dal debutto, mostra l'eroe di Oscar Isaac che combatte con una misteriosa creatura.

Moon Knight vedrà l'attore nel ruolo dell'omonimo protagonista, una delle molteplici identità del modesto operaio britannico Steven Grant. La vita di Grant comincerà a sgretolarsi quando inizierà a conoscere l'esistenza dei suoi alter ego.

La Marvel ha lanciato un nuovissimo spot per Moon Knight, intitolato Protect, che mostra molti nuovi spezzoni della serie TV, inclusa una battaglia tra Moon Knight e una creatura non identificata. Mostra anche uno sguardo più approfondito ai molteplici personaggi di Oscar Isaac che interagiscono, mentre Steven Grant è alle prese con le altre identità che potrebbero o meno vivere dentro di lui.

Il mostro nel teaser sembra in qualche modo simile ai Devianti di un altro progetto MCU della Fase 4, Eternals, uscito nelle sale lo scorso autunno. Sembra chiaro dal design leggermente diverso della creatura che in realtà non è un Deviante. Ma ciò che al momento è sconosciuto, è la sua funzione nella storia. Resta da vedere se questa battaglia sia solo una delle tante avventure della serie o se queste creature diventeranno una parte importante dello show.

Sebbene ci siano state poche indicazioni sul fatto che Moon Knight potrebbe avere una seconda stagione, Ethan Hawke ha commentato la possibilità di avere dei nuovi episodi. Quando gli è stato chiesto specificamente se lui e Isaac sarebbero stati disposti a tornare nei loro personaggi in futuro, o se hanno trattato Moon Knight come un one-shot, Hawke ha risposto che entrambe le possibilità avrebbero funzionato, e ha poi accennato al fatto che la serie potrebbe aprire a possibilità più ampie:

"La buona notizia è che potrebbe essere entrambe le cose. Vive e respira per i propri meriti, funziona come una serie limitata e se gli spettatori ne sono coinvolti, allora potrebbe essere l'origine di una cosa più grande".

Moon Knight sarà rilasciata su Disney+ il 30 marzo. Scopri tutte le informazioni note!