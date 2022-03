Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Ethan Hawke ha recentemente preso in considerazione l'idea di una potenziale stagione 2 di Moon Knight - o comunque qualche altro tipo di seguito. A partire dalla prossima settimana, vedremo Hawke nei panni di Arthur Harrow, il villain contrapposto all'eroe di Oscar Isaac, Marc Spector.

Come per i precedenti programmi Marvel realizzati per Disney+, Moon Knight è stato creato con l'intenzione di espandere ulteriormente l'MCU. Tuttavia, questa serie si distingue anche da quelle precedenti perché è la prima a concentrarsi su un eroe completamente nuovo. Sembra probabile che il Marc di Isaac continuerà a interagire con altre aree dell'MCU, ma la Marvel finora ha taciuto su come ciò avverrà. Tutto ciò che è chiaro in questo momento è che Moon Knight è stato creato come una serie limitata.

Sebbene ci siano state poche indicazioni sul fatto che Moon Knight potrebbe avere una seconda stagione, Hawke ha commentato la possibilità di avere dei nuovi episodi. Quando gli è stato chiesto specificamente se lui e Isaac sarebbero stati disposti a tornare nei loro personaggi in futuro, o se hanno trattato Moon Knight come un one-shot, Hawke ha risposto che entrambe le possibilità avrebbero funzionato, e ha poi accennato al fatto che la serie potrebbe aprire a possibilità più ampie:

"La buona notizia è che potrebbe essere entrambe le cose. Vive e respira per i propri meriti, funziona come una serie limitata e se gli spettatori ne sono coinvolti, allora potrebbe essere l'origine di una cosa più grande".

Molto probabilmente, il futuro di Moon Knight non diventerà chiaro fino alla fine della prima stagione. Inoltre, la Marvel ama mantenere segreti i suoi piani. Come ha accennato Hawke, Moon Knight potrebbe effettivamente essere una storia delle origini per un progetto più ampio. Ciò potrebbe significare che anche se una stagione 2 non è in programma, la serie potrebbe diventare la base per qualcosa di più grande nell'MCU, come un film.

Moon Knight sarà rilasciata su Disney+ il 30 marzo. Scopri tutte le informazioni note!

