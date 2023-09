Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 settembre 2023

Apple TV+ ha diffuso il primo teaser e annunciato la data di debutto di Monarch: Legacy of Monsters, serie TV che si inserisce nel Monsterverse di Legendary e si ricollega a film come Godzilla II: King of the Monsters e Kong: Skull Island.

L'anteprima rilasciata dalla piattaforma mette in evidenza un dettaglio significativo: la chiara connessione con Kong: Skull Island. John Goodman riappare come William "Bill" Randa, personaggio che, sebbene sia deceduto nel film del 2017, sembra aver lasciato un messaggio riguardante l'origine della Monarch e la sua missione, che avrà un ruolo centrale nello spettacolo.

Il cast comprende anche Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, Elisa Lasowski, Kurt Russell e Wyatt Russell.

Secondo la sinossi ufficiale, "Dopo la devastante battaglia tra Godzilla e i Titani, che ha distrutto San Francisco, e la scoperta che i mostri sono realtà, Monarch: Legacy of Monsters ci introduce a due fratelli alla ricerca delle radici familiari legate all'organizzazione segreta Monarch. La loro indagine li porterà nel cuore del mondo dei mostri e nel passato dell'ufficiale Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), tra gli anni '50 e mezzo secolo dopo. La saga, che si estende su tre generazioni, svela segreti nascosti e l'eco di eventi trascendentali nelle vite dei protagonisti”.

Monarch: Legacy of Monsters debutterà il 17 novembre su Apple TV+ con due episodi, con una nuova puntata ogni settimana fino al 12 gennaio.

Fonte: Comic Book