Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

AppleTV+ ha da poco rilasciato una sinossi della serie TV di Godzilla, che al momento ha il titolo provvisorio di Hourglass. Questa sinossi aiuta a inquadrare il punto in cui si inserirà la storia che verrà narrata.

Questo nuovo spettacolo si concentrerà su come Monarch e il resto dell'umanità reagiscono all'esistenza dei Titani poco dopo che Godzilla ha combattuto contro il M.U.T.O. nel film originale del 2014. Ciò significa che si svolgerà tra gli eventi di Godzilla e Godzilla: King of the Monsters se la sinossi dovesse essere attendibile.

La descrizione dello show racconta: "Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la nuova scioccante realtà che i mostri sono reali, la serie esplora il viaggio di una famiglia per scoprire i suoi segreti sepolti e un'eredità che li collega all'organizzazione segreta nota come Monarch". Come sembra suggerire la sinossi, la serie si concentrerà più sul lato umano, anche se è già stato annunciato che non mancherà la componente mostruosa.

I quattro film che finora compongono il MonsterVerse non hanno ancora approfondito niente sulla Monarch. Dato che ci sono molte lacune da colmare sull'organizzazione tra gli eventi di Kong: Skull Island e gli eventi di Godzilla 2014, questa nuova serie TV potrebbe essere un grande modo per colmare quel divario prima che MonsterVerse continui con nuovi progetti.

Fonte: Comic Book