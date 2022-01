Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'inedita serie TV basata su Godzilla, co-creata da Matt Fraction per Apple TV+, ha ora un titolo provvisorio: Hourglass.

Secondo quanto riferito lo show si concentrerà sull'agenzia Monarch, il cui logo assomiglia un po' a una clessidra stilizzata girata su un lato, quindi il nome potrebbe essere abbastanza attinente.

I dettagli sulla produzione effettiva sono ancora pochi. Sappiamo che continuerà la partnership tra Legendary Television e Toho Company e il casting per la serie è attualmente in corso con una produzione prevista per l'inizio di maggio.

È stato anche confermato che questa nuova serie TV sarà ambientata qualche tempo dopo il combattimento di Godzilla con il M.U.T.O. e seguirà il viaggio di una famiglia attraverso un mondo in cui esistono i titani e scopriranno i loro legami segreti con Monarch lungo la strada. A questo punto, non si sa se i personaggi umani esistenti nei film di Godzilla verranno inseriti nello show, ma sappiamo per certo che il Re dei Mostri apparirà.

Legendary Television sta producendo la serie TV con Chris Black come produttore esecutivo. Fraction sarà showrunner insieme a Black. Per la parte della Toho Company ci saranno invece Hiro Matsuoka e Takemasa Arita.

Sebbene i lungometraggi sono stati distribuiti dalla Warner Bros., Legendary ha deciso di non portare la serie TV su HBO Max, ma di appoggiarsi alla piattaforma di Apple che ha fatto un prezzo migliore.

Fonte: Comic Book