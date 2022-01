Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 17 minuti fa

Dopo l'uscita nelle sale di Godzilla vs Kong lo scorso anno, ora è tempo di una serie TV sul titano più amato dai giapponesi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che AppleTV+ stia lavorando a uno show televisivo - tuttora senza titolo - che presenterà Godzilla e molti altri titani.

Questo importante accordo porterà il franchise già esistente di Legendary Television su Apple TV+. La serie senza titolo seguirà il viaggio di una famiglia in un mondo in cui esistono i titani e scopriranno i loro legami segreti con Monarch lungo la strada. Ancora non si sa se i personaggi esistenti nei film di Godzilla verranno inseriti nello show, ma sappiamo per certo che il Re dei Mostri apparirà.

Legendary Television sta producendo la serie TV con Chris Black come produttore esecutivo. Matt Fraction sarà lo showrunner insieme a Black e la Toho Company avrà anche diversi membri a bordo, tra cui Hiro Matsuoka e Takemasa Arita.

Questo non è l'unico progetto televisivo che Godzilla ha in lavorazione in questo momento. Infatti il franchise sta esplorando il mondo degli anime con Netflix. Il servizio di streaming sta lavorando su Skull Island, un anime incentrato su King Kong e la sua vita sull'isola selvaggia.

Fonte: Comic Book