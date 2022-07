Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Kurt Russell e Wyatt Russell sono le ultime aggiunte al cast della prossima serie live-action di Apple TV+ Godzilla and Titans.

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani - che ha portato alla distruzione della città di San Francisco - e la nuova sconvolgente realtà dell’esistenza dei mostri, la serie esplorerà il viaggio di una famiglia alla scoperta di segreti sepolti e di un’eredità che li lega all’organizzazione segreta nota come Monarch.

Padre e figlio si uniscono ai membri del cast precedentemente annunciati Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Kurt è un attore leggendario, noto per i suoi ruoli in film come Fuga da New York e Fuga da Los Angeles, La Cosa, Grosso Guaio a Chinatown, Fuoco Assassino e Guardiani della Galassia Vol. 2 della Marvel. Ha recitato anche nei film di Quentin Tarantino A Prova di Morte e The Hateful Eight, mentre ha avuto un ruolo minore in C'era una Volta...a Hollywood.

Wyatt, invece, è noto per il suo ruolo da protagonista nella serie AMC Lodge 49, per The Good Lord Bird e In Nome del Cielo. Anche lui fa parte dell'MCU come il padre, avendo recitato nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Ha inoltre avuto un ruolo in film come Tutti Vogliono Qualcosa, 22 Jump Street e Overlord.

Chris Black e Matt Fraction hanno co-creato la serie ed entrambi sono produttori esecutivi. Black sarà anche showrunner. Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures saranno anche produttori esecutivi insieme a Hiro Matsuoka e Takemasa Arita dei Toho Studios.

Mentre le riprese di Godzilla and Titans sono in corso, non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori notizie e di una data d’uscita ufficiale.

Fonte: Variety