Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo essere stata espulsa dal liceo "normale", Mercoledì viene iscritta dai suoi genitori alla Nevermore. Al suo arrivo viene trascinata in molteplici misteri, una profezia e le sue capacità di sensitiva. La sua natura scostante, la sua visione cinica del mondo, l'insaziabile curiosità e l'oscuro senso dell'umorismo le rendono difficile entrare in contatto con i suoi compagni di scuola - anche se alcuni provano a fare dei passi verso di lei.

La relazione più importante potrebbe essere quella tra Mercoledì ed Enid Sinclair, la sua compagna di stanza. Su questo rapporto è recentemente intervenuta l'attrice protagonista Jenna Ortega che, spiegando come il duo incarni il vecchio detto "gli opposti si attraggono", afferma che è una delle sue dinamiche preferite:

"È così facile emozionarsi con Emma Myers. È così dolce, ed Enid è un raggio di sole. Penso che sia spaventoso per Mercoledì, motivo per cui le piace. È molto facile essere in sintonia con lei, e penso che quella dinamica sia stata molto naturale. Tutti conoscono una persona super solare e felice, e tutti conoscono una super oscura e deprimente. Quando si incontrano, si crea qualcosa di veramente bello e riconoscibile. Queste sono sempre le mie dinamiche preferite, e penso che sia stato tutto molto naturale".

In attesa di aggiornamenti sul futuro di Mercoledì, vi riproponiamo la nostra recensione.

