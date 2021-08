Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo che la terza stagione di Manifest si era conclusa con parecchie domande ancora da risolvere e cliffhanger da elaborare, il pubblico era in trepidante attesa dei successivi episodi, ma i loro desideri erano stati bruscamente spezzati dalla decisione della rete NBC di cancellare lo show.

A seguito della triste decisione, i fan si sono subito mobilitati facendo partire petizioni con lo scopo di salvare la serie; ai loro sforzi si sono aggiunti quelli dello stesso cast e della troupe, ma sembrava proprio che il loro impegno non riuscisse a portare i frutti sperati.

Nel frattempo, dopo numerosi tentativi di strappare un accordo con altre società televisive, andati a vuoto, i vari episodi sono stati aggiunti nel catalogo di Netflix, riscuotendo da subito un buon successo e portando la serie a posizionarsi nella Top Ten degli show più visti.

Forse a causa di questo riscontro più che positivo, sembra che infine il colosso dello streaming abbia deciso di proseguire la storia, e che le trattative stiano già in fase avanzata se non addirittura avviate verso la conclusione.

La notizia non è stata ancora ufficializzata, quindi è ancora troppo presto per tirare un sospiro di sollievo, ma visto che non è la prima volta che Netflix interviene nel salvataggio di alcuni show (qualcuno ha detto Lucifer), la speranza potrebbe decisamente concretizzarsi.

Fonte: Comic Book