Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I fan di Manifest che hanno sperato di vedere Ben e Saanvi dare spago alla loro evidente chimica sono stati finalmente accontentati.

Senza più chiamate a cui rispondere e la data di morte ormai incombente, il 18° episodio della stagione conclusiva ha visto Ben e Saanvi prepararsi alla fine, incerti su cosa sarebbe successo dopo: hanno fatto abbastanza per salvare l'umanità? O la scialuppa sarebbe affondata con tutti a bordo? Queste domande vengono momentaneamente messe da parte mentre si fissano profondamente negli occhi - e beh, sappiamo cosa succede dopo.

Josh Dallas, volto di Ben Stone, ha recentemente commentato il breve incontro tra Ben e Saanvi:

"Saanvi e Ben sono fatti della stessa pasta, e hanno un'amicizia, un amore profondo, l'uno per l'altra. Penso che in quel momento, con tutto quello che sta succedendo, si raggiungono per avere un istante in cui possono sentire qualcosa al di fuori di tutta questa follia. È stato lì che hanno trovato un posto sicuro, un posto dove possono, anche solo per un momento, dimenticare tutto quello che sta succedendo e sentirsi vivi".

"Penso che si trattasse proprio di questo", aggiunge. “Certo, sono selvaggiamente attratti l'uno dall'altra e sono molto amici. Ma sono anche soli. Sono entrambi tristi e stressati, hanno attraversato questa follia, e avere quel momento di purezza tra loro due è stato qualcosa di cui entrambi avevano bisogno, e che entrambi desideravano ardentemente. Ha fatto a entrambi bene, in quel momento. Solo per vivere al di fuori di tutto ciò che stava accadendo intorno".

Come abbiamo visto nell'episodio successivo, quel momento è stato solo un fuoco di paglia: Ben ha ammesso che non avrebbe mai dimenticato Grace, mentre Saanvi desiderava ancora la sua Alex. E nel finale di serie, entrambi si sono trovati esattamente con chi dovevano stare.

