Manifest 4: Netflix rilascia il Trailer Ufficiale dell'Ultima Stagione

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In occasione dell'evento globale di Netflix, Tudum, è stato rilasciato il trailer della quarta e ultima stagione di Manifest. Gli spettatori iniziano a scoprire la verità dietro i passeggeri del volo 828.

La serie TV di successo ha debuttato originariamente sulla NBC ed è andata in onda per tre stagioni, ma la rete ha cancellato improvvisamente lo show la scorsa estate. Netflix è sceso in picchiata pochi mesi dopo per dare la possibilità di chiudere la storia. Lo show segue un gruppo di passeggeri di un volo aereo misteriosamente scomparso più di cinque anni fa. Per i passeggeri sono passati solo pochi istanti durante la turbolenza, ma per i loro cari sono passati anni.

C'è molto dramma e mistero nel nuovo trailer di Manifest. Insieme ai personaggi che scompaiono e riappaiono invecchiati, viene scoperta la scatola nera del volo Montego Air 828, che si spera possa risolvere alcuni misteri. La quarta stagione farà un salto in avanti di due anni rispetto al finale della terza. Il creatore della serie Jeff Rake aveva originariamente pianificato una storia che si dipanasse in sei stagioni. La serie TV alla fine ne avrà solo quattro, ma gli ultimi 20 episodi saranno sufficienti per finire la storia e risolvere tutti i cliffhanger.

In un'intervista infatti Rake ha annunciato:

"Il finale non cambierà affatto. Per coloro che hanno seguito questa storia tra giugno e luglio, ricorderanno che nelle prime settimane dopo la cancellazione speravo che qualcuno si facesse avanti e ci permettesse di realizzare qualcosa di modesto come un film di due ore. Sarebbe stato stressante e non sarebbe stato l'ideale, ma avrei trovato la mia strada. Avere la possibilità di sviluppare il finale in 20 episodi è l'ideale, sono assolutamente fiducioso che 20 episodi mi diano abbastanza tempo per raccontare l'intera storia come ho sempre voluto".

I primi dieci episodi della quarta stagione di Manifest debutteranno su Netflix il prossimo 4 novembre.

Fonte: Comic Book