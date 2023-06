Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo quattro stagioni ricche di misteri Manifest giunge a una degna conclusione, con i passeggeri dell'828 alle prese con il loro giudizio finale.

Come abbiamo visto i protagonisti sono sopravvissuti alla data di morte e sono atterrati sani e salvi a New York come se gli eventi degli ultimi cinque anni non fossero mai accaduti - mantenendo però i loro ricordi intatti. Negli ultimi istanti Ben si è finalmente riunito con Grace, che è stata uccisa nel finale della terza stagione, mentre Olive e Cal sono tornati bambini.

Per Josh Dallas, volto di Ben nella serie TV, la felice conclusione degli Stone è un nuovo inizio:

“Per Ben, e per molti altri personaggi, non la vedo come una fine, ma come un nuovo inizio. Penso che sia giusto che sia tornato con il suo unico vero amore e che possa avere una seconda possibilità con lei e i suoi figli. Sono felice per loro".

Michaela, nel frattempo, ha chiuso la sua relazione con Jared e si è precipitata a trovare Zeke, che quella sera lavorava in taxi e non aveva alcun ricordo di lei. Ciò non ha impedito all'ex Detective dell'NYPD di salire sul suo taxi e aggiornarlo:

"Mi piace molto", afferma Melissa Roxburgh, interprete di Michaela, della fine dello spettacolo. “Penso che tutto doveva finire così. Anche se le persone sono arrabbiate per alcune cose, è come se la vita: le cose non sempre vanno come pensavamo, ma a volte vanno meglio. Penso che abbiano fatto davvero un buon lavoro nel dimostrarlo. In parte non è quello che ci aspettavamo, ma in parte è meglio".

E mentre gli ultimi momenti di Michaela sono stati con Zeke, l'attrice ha concluso il suo ultimo giorno di riprese nella cabina di pilotaggio accanto a Leajato Robinson, interprete del co-pilota Amuta:

“È stato interessante perché la maggior parte del cast aveva concluso le riprese, a quel punto. Eravamo rimasti solo io e poche altre persone. È stato un 'arrivederci' interessante. Ci siamo anche salutati così tante volte durante quella settimana, ma eravamo io e Amuta, il che è stato davvero fantastico".

Dallas, d'altra parte, ha concluso le riprese chiudendo il cerchio:

"La mia ultima scena dell'intera serie, che è anche molto adatta, è stata con Grace. Con Athena Karkanis all'aeroporto, al ritiro bagagli. È stato un momento fantastico, perché penso al fatto che la prima scena che ho girato è stata con Athena. Terminare in quel modo è stato davvero perfetto".

"Abbiamo perso Athena per la quarta stagione, e sembrava che al nostro show mancasse un arto", aggiunge Roxburgh. “Vederla all'aeroporto per quella scena finale...ho iniziato a piangere quando si sono riuniti. Sembrava così strano, perché non sembrava che fossimo davvero nello spettacolo. Non sembrava che stessimo recitando perché in realtà se n'era andata. È stato interessante da guardare".

Fonte: TVLine