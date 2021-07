Manifest 4 non ci sarà! Cancellata la Serie TV targata NBC

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 16 giugno 2021

La terribile scure della cancellazione si è abbattuta ancora su un’altra ignara serie TV: a pochi giorni dalla trasmissione del terzo season finale, i fan di Manifest si sono infatti svegliati con una terribile doccia gelata, quando la rete NBC ha deciso di non rinnovare lo show.

Creato da Jeff Rake, il drama sovrannaturale seguiva le vicende del gruppo di passeggeri del volo 868 della Montego Air, che, dopo un turbolento viaggio dalla Giamaica a New York, si trova di fronte al più strano dei misteri: se infatti per loro la tratta è durata solo poche ore, nel resto del mondo sono passati ben 5 anni.

Creduti ormai dispersi, i passeggeri si troveranno non solo a dover gestire i cambiamenti avvenuti nel lasso di tempo perso, rinsaldando i legami con i famigliari e amici rimasti a terra, ma inizieranno anche a manifestare una serie di strane anomalie.

Il cast vedeva la presenza di Josh Dallas (C’era una Volta), Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, J. R. Ramirez (Jessica Jones), Luna Blaise (Fresh Off the Boat), Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor (The Americans).

La matassa di intrecci, segreti ed enigmi sembra quindi sia destinata a non essere mai sbrogliata, a meno che lo show non riesca a trovare una nuova rete o servizio streaming che decida di proseguirne la storia.

Fonte: Variety