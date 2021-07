Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Ci sono ancora speranze per il drama fantascientifico Manifest?

Alcuni giorni fa è stata annunciata la cancellazione della serie di NBC dopo solo tre stagioni, quando i progetti iniziali ne prevedevano almeno sei.

Subito dopo, si è iniziato a vociferare che lo show potesse essere salvato da Netflix, che ha fatto spesso operazioni di questo tipo (vedi alla voce Lucifer).

Il colosso dello streaming ha tuttavia smentito la notizia. I fan, tuttavia, non si sono lasciati sopraffare dalla delusione, tanto da lanciare persino una campagna su Change.org per far sì che la serie TV venga salvata.



Negli stessi giorni dell'annuncio della cancellazione, le prime due stagioni di Manifest sono state inserite nel catalogo di Netflix USA e, forse per merito della campagna mediatica, la serie TV ha subito scalato la Top Ten degli show più visti negli Stati Uniti sulla piattaforma.

Che questo sia un segnale? Lo scopriremo prossimamente.