Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver annunciato la data di uscita e rilasciato un breve teaser della sesta e ultima stagione di Lucifer, Netflix ne pubblica le prime immagini - che hanno inevitabilmente dato origine a molte speculazioni.

Dalle foto recentemente rilasciate, pare che Chloe (Lauren German) potrebbe essere in pericolo, mentre Maze (Lesley-Ann Brandt) ed Eve (Inbar Lavi) sono più unite che mai ed Ella (Aimee Garcia) sembra andare d'accordo con il Detective Carol Corbett (Scott Porter).

Le immagini rivelano inoltre che Amenadiel (D.B. Woodside) ha dato seguito al suo desiderio di unirsi alla polizia di Los Angeles, e sembra avere un mentore molto speciale: Daniel Espinoza.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Kevin Alejandro, che ha interpretato/interpreta Dan, in precedenza ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del destino del suo personaggio:

"Joe e Ildy si sono subito messi in contatto con me per dirmi: 'Ehi, ecco, senti, c'è una notizia. Se vuoi ancora far parte dello show, sappiamo come farti tornare con rispetto e non cambiare la qualità di ciò che stiamo creando'. Volevo stare con queste persone fino alla fine. Joe e Ildy lo rispettavano, e per fortuna volevano che anch'io ne facessi parte. Quindi hanno trovato un modo carino per riportarmi indietro, non nel modo in cui le persone si aspettano che torni, e forse non come una parte importante dello spettacolo, ma devo essere lì per la fine, in qualche modo. Ed è stato meraviglioso poter concludere un viaggio completo. Perché è stato un vero e proprio viaggio".

Come ha affermato la co-showrunner Modrovich, "non potremmo fare un'altra stagione senza 'Detective Stronzo'. Ci rifiutiamo di farlo. Quindi sì, abbiamo trovato una bella storia per lui".

La sesta stagione di Lucifer sarà rilasciata il 10 settembre su Netflix.

Fonte: TVLine