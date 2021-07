Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La star protagonista di Lucifer Tom Ellis ha condiviso una foto del suo personaggio - elegante come sempre - accanto all'auto caratteristica di Ritorno al Futuro, la DMC DeLorean. La sesta stagione vedrà Lucifer fare un viaggio nel tempo? Essendo diventato Dio, potrebbe essere una possibilità, e questo primo assaggio dell'ultimo capitolo dello show inizia già a suscitare molte domande nei fan.

Alla fine della stagione 5B, Lucifer ha fatto l'ultimo sacrificio per resuscitare la Detective Chloe Decker (Lauren German), dopo che è morta ed è finita in Paradiso. Il sacrificio compiuto è stato un riscattato, diventando il successore di Dio.

Gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno spiegato che hanno scavato più a fondo in termini di tutti i personaggi per la sesta stagione e che il COVID-19 ha portato le cose ad avere un aspetto molto più intimo:

"La stagione 6, in parte a causa del Covid, è diventata una stagione molto più intima. Ma anche perché sapevamo di aver fatto questa esplosiva stagione 5B, dato che c'era molto spettacolo, non volevamo fare ancora di più sotto quel punto di vista e avere delle trame vuote. Quindi, abbiamo trovato la storia migliore e più intima per tutti i nostri personaggi, molto più emotiva. Non abbiamo dovuto faticare per trovare storie, per nessuno. Abbiamo semplicemente scavato a un livello più profondo con tutti. E sebbene sia di gran lunga probabilmente la stagione più intima che abbiamo fatto, ha anche l'episodio più costoso che abbiamo mai realizzato. Quindi, abbiamo ancora un sacco di spettacolo".

Fonte: Comic Book