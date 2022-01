Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 49 minuti fa

Nonostante la sua conclusione, Lucifer continua a dominare le classifiche di streaming. La serie, cancellata dopo tre stagioni su FOX e ripresa da Netflix, è diventata uno dei più grandi successi della piattaforma.

Lucifer ha un fedelissimo fandom, che sembra dedicarsi all'amato spettacolo indipendentemente dall'uscita di nuovi episodi. Quindi, mentre altre mega-hit come Squid Game potrebbero arrivare in top classifica grazie al debutto di nuove stagioni, Lucifer tornerà in cima poche settimane dopo.

Secondo un'analisi, i 93 episodi di Lucifer hanno totalizzato più di 18,3 miliardi di minuti di streaming durante l'anno - secondo il rapporto di fine anno di Nielsen. È significativamente più dei 16,4 miliardi di Squid Game, ma ovviamente la serie sudcoreana ha anche letteralmente il dieci percento degli episodi, e ciò suggerisce che ci sono più spettatori complessivi per Squid Game.

Nielsen ha anche rivelato che solo il 15% degli spettatori di Squid Game è stato conteggiato dagli spettatori statunitensi della versione sottotitolata in lingua coreana, mentre la stragrande maggioranza degli spettatori americani ha guardato la versione doppiata.

Per Lucifer questi numeri rappresentano un canto del cigno dato che lo spettacolo è finalmente arrivato alla fine che aveva sempre sperato di raggiungere. Non solo la corsa finale ha ottenuto un sacco di seguito, ha anche offerto ai fan un finale emozionante e soddisfacente per la serie - finale che non sapevano se avrebbero mai visto dopo la cancellazione dalla FOX.

Le sei stagioni di Lucifer e la prima stagione di Squid Game (rinnovato per una seconda) sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book