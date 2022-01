Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 minuti fa

È ufficialmente arrivato il via libera: Squid Game, il successo Netflix del 2021, avrà una seconda stagione. La conferma arriva dal co-CEO e chief content officer della piattaforma Ted Sarandos.

Nell'intervista sugli utili del quarto trimestre 2021 di Netflix, a Sarandos è stato chiesto se ci sarebbe stata una seconda stagione del violento dramma di sopravvivenza della Corea del Sud, che si è classificato come la serie TV più vista della piattaforma: "Assolutamente", rispose Sarandos. "L'universo di Squid Game è appena iniziato".

Sarandos ha inserito Squid Game nella categoria del fiorente elenco di franchise di intrattenimento di Netflix che l'azienda vede avere un potenziale di crescita al di fuori del servizio di streaming principale, con esperienze live, giochi e merchandising.

In precedenza, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk aveva indicato che la serie sarebbe tornata per una nuova stagione:

"C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci sia scelta. Confermo, quindi, che ci sarà davvero una seconda stagione. È già nella mia testa in questo momento. Stiamo attualmente pianificando il tutto".

Non si conosce ancora la data di uscita della prossima stagione di Squid Game.

Fonte: Variety