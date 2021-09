Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La sesta stagione di Lucifer è ormai alle porte e, stando alle parole di Lauren German, l'ultimo lotto di episodi presenterà alcuni momenti "strazianti" per i Deckerstar.

Il capitolo conclusivo della serie TV sarà presentato in anteprima su Netflix domani, e nelle ultime settimane il cast e la troupe hanno offerto ai fan suggerimenti su ciò che accadrà mentre Lucifer Morningstar (Tom Ellis) assume il suo nuovo ruolo di Dio.

Parlando della dinamica di Lucifer e Chloe Decker nei nuovi episodi, Lauren German ha affermato che la coppia è pronta a fare sacrifici, non importa quanto possano essere dolorosi:

"Anche quando Lucifer si sente insicuro, Chloe sta dicendo: 'Io credo in te. So che puoi farcela'. Ci sono alcuni atti di altruismo molto belli nell'ultima stagione, da entrambe le parti. È straziante, ma si dicono: 'Per te, lo farò. Per il tuo bene, per la tua felicità. Per te, sacrificherò A, B e C'.".

Per quanto possano costare questi atti misteriosi, l'attrice ha però assicurato ai fan che i Deckerstar saranno una vera e propria squadra nell'ultima stagione dello show:

"Direi che saranno una squadra più di quanto non saranno mai stati, sulla stessa lunghezza d'onda, pronti per la stessa cosa".

Un lieto fine non è necessariamente garantito, tuttavia, e Lauren German avverte che potrebbe esserci qualche "ferito" all'orizzonte:

"Sono sulla stessa lunghezza d'onda, per lo stesso scopo, per un bene più grande. Anche se fa male all'uno o all'altro".

Fonte: Digital Spy