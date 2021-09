Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La sesta e ultima stagione di Lucifer è ormai alle porte e, per alzare ulteriormente l'hype, Netflix ha rilasciato una breve clip pensata per svelare qualche anticipazione prima del debutto. È attraverso la clip che i fan possono intravedere il destino di uno dei più grandi avversari di Lucifer.

Dalla fine della quinta stagione, sembra che il gemello di Lucifer sia stato severamente punito per le sue numerose manipolazioni e il suo ruolo nella guerra tra gli Arcangeli per la Città d'Argento. Nel finale della quinta stagione, dopo aver recuperato l'anima di Chloe, Lucifer ha sconfitto Michael usando la Spada Fiammeggiante per togliergli le ali: le cicatrici sono inconfondibili nel nuovo teaser della sesta stagione.

Il trailer aveva già anticipato l'arrivo del nuovo personaggio Rory, interpretato da Brianna Hildebrand, il cui obiettivo è - come molti altri hanno provato prima - distruggere Lucifer Morningstar.

Il sesto e ultimo lotto di episodi di Lucifer arriverà su Netflix questo venerdì.

