Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

In attesa dell'ormai imminente debutto della sesta e ultima stagione di Lucifer, le star della serie TV hanno ripensato alle riprese del pilot dello spettacolo, avute luogo nella primavera del 2015. Ricordando le prime esperienze nello show, Tom Ellis ha raccontato:

"Mi sono innamorato del personaggio già dalla terza pagina della mia prima lettura della sceneggiatura". Ricorda inoltre vividamente le riprese che hanno chiuso al traffico Hollywood Boulevard per cinque notti di fila: "Ho pensato: 'Wow, questa è assurdo!'. Ero davvero entusiasta di come sarebbe andata a finire".

Lauren German, dopo aver lavorato in Chicago Fire, ricorda allo stesso modo il pilot di Lucifer come "più grandioso di qualsiasi cosa io abbia mai fatto". Eppure, per quanto amasse la serie e la sua premessa, "Ci hanno cancellato su FOX e i nostri incredibili fan che adoriamo ci hanno salvato. Io e Tom non ce lo saremmo mai aspettati".

Parlando dei fan, Ellis continua ricordando come la loro reazione tra le stagioni 1 e 2 sia passata da "Nessuno sa chi siamo" a "Amiamo Lucifer! Amiamo Lucifer!”:

"Prima che FOX cancellasse lo spettacolo dopo la terza stagione, ho pensato: 'Accidenti, sembra molto più popolare di quanto FOX pensi che sia!'.".

Sia Ellis che German iniziano quindi a stuzzicare il finale di 10 episodi che arriverà venerdì 10 settembresu Netflix. Pur non spoilerando nulla, Ellis lo definisce "un addio appropriato ai nostri personaggi" che "si basa su tutto ciò che abbiamo raccontato fino a questo momento". German, nel frattempo, afferma che la stagione d'addio riguardi molto "Chloe e Lucifer che sono davvero una squadra, e sono lì l'uno per l'altro come coppia". "Di solito c'è questo tira e molla, ma in quest'ultima stagione siamo davvero nella stessa squadra".

E quando quel decimo e ultimo episodio finirà? Cosa proveranno i fan? “Spero che stiano singhiozzando! E spero che i loro cuori siano pieni di gioia, allo stesso tempo", dice Ellis.

"'Agrodolce' è un ottimo termine per il finale", aggiunge German, che rivela che mentre i fan vedranno alcuni colpi di scena inaspettati, "penso che alla fine otterranno ciò che vogliono vedere".

Fonte: TVLine