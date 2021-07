Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 52 minuti fa

Lucifer tornerà con la sua sesta e ultima stagione a settembre. Durante il panel al Comic-Con, gli showrunner e il cast della serie TV Netflix hanno parlato del prossimo lotto di episodi, facendo notare che il teaser trailer appena pubblicato ha visto il ritorno di Matt Corby nei panni dell'agente Diggs, l'agente di polizia che ha fermato Lucifer all'inizio del pilota della prima stagione. A quanto pare, Diggs non sarà l'unico volto noto a tornare:

"In realtà abbiamo un altro volto familiare che è apparso a un certo punto. Ci sarà un'altra guest star".

Il co-showrunner Joe Henderson ha poi aggiunto che vedremo un nuovo personaggio - che era stato finora nominato ma mai visto. Non è ancora chiaro chi sia quel personaggio, anche se molti fan hanno ipotizzato che potremmo finalmente vedere Adam - dato che Eve ha già avuto un ruolo importante nella serie.

"Ci sarà un personaggio che non avevamo mai visto, di cui abbiamo parlato ma che non abbiamo mai visto", ha rivelato Henderson.

Ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo? A tal proposito, gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno spiegato che hanno scavato più a fondo in termini di tutti i personaggi, e che il COVID-19 ha portato le cose ad avere un aspetto molto più intimo:

"La stagione 6, in parte a causa del Covid, è diventata una stagione molto più intima. Ma anche perché sapevamo di aver fatto questa esplosiva stagione 5B, dato che c'era molto spettacolo, non volevamo fare ancora di più sotto quel punto di vista e avere delle trame vuote. Quindi, abbiamo trovato la storia migliore e più intima per tutti i nostri personaggi, molto più emotiva. Non abbiamo dovuto faticare per trovare storie, per nessuno. Abbiamo semplicemente scavato a un livello più profondo con tutti. E sebbene sia di gran lunga probabilmente la stagione più intima che abbiamo fatto, ha anche l'episodio più costoso che abbiamo mai realizzato. Quindi, abbiamo ancora un sacco di spettacolo".

La sesta stagione di Lucifer debutterà su Netflix venerdì 10 settembre.

Fonte: Comic Book