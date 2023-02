Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Dopo averla recentemente vista in WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen è diretta verso un nuovo progetto del piccolo schermo. È in arrivo su HBO Max Love and Death, una nuova serie drammatica guidata da Olsen e Jesse Plemons - di cui la piattaforma ha rilasciato il primo teaser e svelato la data di debutto.

Il cast della serie TV, oltre a Olsen e Plemons, vedrà la presenza di Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey e Krysten Ritter.

Love and Death è basato sulla storia true-crime della casalinga texana Candy Montgomery (Olsen), che ha ucciso la sua amica Betty Gore nel 1980. Lo spettacolo prende ispirazione dal libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, oltre a una serie di articoli dal Texas Monthly. Questo è il secondo adattamento della storia di Montgomery, dopo la miniserie di Hulu Candy guidata da Jessica Biel.

"Questa è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina in un terribile atto di violenza", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, quando la serie è stata annunciata per la prima volta. "Siamo entusiasti di collaborare con David, Lesli, Nicole e Per e incredibilmente fortunati ad avere Elizabeth al centro della nostra storia per far emergere tutti gli strati di Candy che rendono questa storia così indimenticabile".

Love and Death debutterà su HBO Max il 27 aprile.

Fonte: Comic Book