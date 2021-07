Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La star di The Undoing e The Underground Railroad Lily Rabe reciterà al fianco di Jesse Plemons, visto in Fargo e Black Mirror, nella nuova serie limitata di HBO Max Love and Death. Lo spettacolo seguirà due coppie che si godono la vita familiare in una piccola città del Texas - finché qualcuno non prende in mano un'ascia. L'inedito show è basato sulla storia vera della casalinga texana Candy Montgomery, che uccise la sua amica Betty Gore con un'ascia nel 1980.

Rabe interpreterà Betty Gore, moglie di Allan Gore (Plemons). Il suo assassino sarà interpretato da Elizabeth Olsen (vista recentemente in WandaVision). Patrick Fugit (Outcast, Almost Famous) è stato scelto per il ruolo del marito di Candy, Pat Montgomery.

Rabe è meglio conosciuta per il suo ruolo ricorrente nella serie antologica di Ryan Murphy American Horror Story, protagonista di nove delle dieci stagioni della serie. L'attrice ha recentemente concluso la produzione del film drammatico diretto da George Clooney The Tender Bar per Amazon Studios e ha recitato in Tell Me Your Secrets di Bruna Papandrea per Amazon Prime Video.

Fonte: Variety