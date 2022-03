Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Hulu ha fornito ai suoi abbonati una breve anteprima di Candy, la nuova serie limitata che vedrà come protagonista la star di Settimo Cielo e Limetown Jessica Biel.

Basato su una storia vera, Candy vedrà Biel nei panni di Candy Montgomery, una perfetta casalinga del Texas negli anni '80 che ha fatto sempre tutto alla perfezione. Ma nel teaser vediamo che l'amicizia di Candy con un'altra casalinga porta a spargimenti di sangue. "Quando la pressione del conformismo cresce dentro di lei, le sue azioni urlano solo per un po' di libertà", avverte la descrizione ufficiale. "Con risultati mortali".

Il teaser trailer mostra Biel trasformarsi in Candy, con i capelli ricci e grandi occhiali bordati. I filmati della sua vita quotidiana in periferia sono giustapposti alla narrazione del suo processo, mentre un avvocato interpretato da Raúl Esparza la interroga sulla sua relazione con Betty: "Non provavo sentimenti di rabbia nei suoi confronti, se è questa la domanda", dice Biel nel trailer. "Eravamo amiche".

Timothy Simons (Veep), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Pablo Schreiber (Orange Is the New Black) e Raul Esparza (Hannibal) guidano il cast di supporto.

Candy debutterà su Hulu lunedì 9 maggio, con nuovi episodi che debutteranno ogni giorno fino al finale del 13 maggio.

Fonte: TVLine