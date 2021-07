Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

È ormai da diverso tempo che circolano voci secondo cui Jodie Whittaker lascerà Doctor Who dopo la sua terza stagione consecutiva come Tredicesimo Dottore. Ci sono stati molti suggerimenti sul possibile casting e voci di corridoio in giro per il web, e l'ultimo nome fatto è quello di Sophia Di Martino, che recentemente ha interpretato Sylvie nella serie TV dei Marvel Studios Loki.

Durante un'intervista, a Di Martino è stato chiesto se le piacerebbe essere il prossimo Dottore, e i confronti tra Loki e Doctor Who:

"Capisco cosa vogliono dire. Siamo i companion l'uno dell'altro! Se mi vedo come Quarto Dottore o il Maestro? Non mi dispiacerebbe. Ma non ci ho pensato molto, ad essere sincera. È eccitante, però. Mi piace che le persone abbiano tutte queste teorie e siano ispirate da Loki. È una cosa meravigliosa".

Durante l'intervista, Di Martino ha anche rivelato che le cose si faranno ancora più folli negli ultimi due episodi di Loki:

"C'è molto altro da scoprire, su tutti. Le cose diventeranno probabilmente ancora più strane".

In un'altra recente intervista, l'interprete di Sylvie ha parlato della sua esperienza nella serie TV, raccontando di essere rimasta sorpresa per il ruolo:

"Ero incinta di nove mesi quando mi hanno detto che avevo ottenuto il lavoro, quindi ho pensato: 'Siete sicuri?'. Poi Tom Hiddleston mi ha dato un sacco di consigli e si è preso davvero cura di me. Si è anche assicurato che avessi qualcuno con cui sedermi all'ora di pranzo".

Durante la settimana, lo scrittore capo Michael Waldron ha parlato della potenziale storia d'amore tra Loki e Sylvie:

"Quello era uno dei punti cruciali del mio discorso per la serie, che ci sarebbe stata una storia d'amore. Ci abbiamo pensato molto: 'Vogliamo davvero che questo ragazzo si innamori di un'altra versione di se stesso? È troppo folle?'. Ma in una serie che, per me, è in definitiva sull'amore per se stessi e il perdono, sembrava giusto che quella fosse la prima vera storia d'amore di Loki".

Fonte: Comic Book