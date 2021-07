Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di Loki è ora disponibile su Disney+ e ha visto il debutto nel Marvel Cinematic Universe di Sophia Di Martino, la quale ha parlato della sua esperienza lavorativa.

L'attrice ha rivelato di essere rimasta sorpresa per il ruolo:

"Ero incinta di nove mesi quando mi hanno detto che avevo ottenuto il lavoro, quindi ho pensato: 'Siete sicuri?'. Poi Tom Hiddleston mi ha dato un sacco di consigli e si è preso davvero cura di me. Si è anche assicurato che avessi qualcuno con cui sedermi all'ora di pranzo".

Loki segue la versione del personaggio fuggita con il Tesseract in Avengers: Endgame. Nel primo episodio, il protagonista viene catturato dalla Time Variance Authority, che ha intenzione di costringerlo a rimettere a posto la linea temporale. La serie offre l'eccitante opportunità di conoscere nuove versioni di vari personaggi provenienti da tutto il multiverso Marvel. Oltre a Hiddleston e Di Martino, lo spettacolo include anche Owen Wilson come Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw come Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku come Hunter B-15 e Richard E. Grant in un ruolo ancora sconosciuto.

