Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La prima stagione di Loki è giunta a termine, ma fortunatamente la serie Disney+ è tutt'altro che finita: i titoli di coda nell'episodio finale hanno infatti confermato che la serie tornerà ufficialmente per una seconda stagione, qualcosa di cui si vociferava già da un po' di tempo. Anche se non abbiamo molti dettagli, ciò non ha impedito ai fan della Marvel di iniziare a chiedersi quando il prossimo capitolo di Loki potrebbe fare il suo debutto. Al momento, non ci sono conferme da parte dei Marvel Studios in merito, ma dati alcuni indizi contestuali, possiamo fare alcune ipotesi.

Ancora prima che Loki debuttasse su Disney+, le voci su una potenziale seconda stagione avevano già iniziato a circolare - e l'idea della serie di lavorare a più di una stagione è comparsa già nel 2019. Alcuni nuovi rapporti hanno suggerito che la seconda stagione di Loki potrebbe iniziare la produzione nel 2022, potenzialmente già a gennaio di quell'anno.

Dato il numero di produzioni a cui i Marvel Studios hanno lavorato negli ultimi mesi, non sembra certo fuori discussione che la seconda stagione di Loki possa iniziare le riprese intorno a quella data, inizialmente riportata come "gennaio 2022". Ciò potrebbe portare la data di uscita della stagione 2 alla fine del 2022 o all'inizio del 2023, a seconda di quanto velocemente riusciranno a lavorare alle riprese. Mentre la prima ondata di spettacoli MCU Disney+ ha subito ritardi a causa della pandemia, spettacoli imminenti come Occhio di Falco e Ms. Marvel sono stati in grado di avviare la produzione alla fine dello scorso anno e dovrebbero debuttare quest'anno, schema che potrebbe benissimo essere lo stesso per la stagione 2 di Loki.

Ovviamente, c'è anche il dettaglio di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), che ha fatto il suo debutto nel MCU nel finale della prima stagione di Loki, ed è stato confermato essere la mente dietro la Time Variance Authority. Sulla base del modo in cui la stagione è stata portata a termine, è lecito ritenere che la trama della seconda stagione di Loki ruoterà anche intorno a Kang, anche se Majors stesso non apparirà.

Il Kang di Majors comparirà anche nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che uscirà nelle sale il 17 febbraio 2023. Se Quantumania mantiene la sua attuale data di uscita di febbraio 2023, ciò potrebbe anche rendere possibile una data di uscita di fine 2022 o inizio 2023 per Loki.

Tutto ciò è solo una speculazione per ora, e c'è sempre la possibilità che la Marvel possa cambiare le date di uscita o cambiare totalmente i piani. Dato quello che sappiamo al momento, è almeno lecito pensare che non vedremo la seconda stagione di Loki ancora per un po', ma si spera che valga la pena aspettare!

Fonte: Comic Book