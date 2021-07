Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 57 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nella giornata di oggi è stato rilasciato il finale di stagione di Loki, concluso con un cliffhanger a dir poco incredibile.

Come parte del nuovo piano del Marvel Cinematic Universe per collegare le loro serie Disney+ con i film, è ovvio che Loki farà da ponte con il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, poiché è stato finalmente introdotto il villain interpretato da Jonathan Majors. Sapevamo ormai da tempo che Majors avrebbe interpretato Kang il Conquistatore in Ant-Man 3, ma durante l'episodio di Loki è stato indicato come "Colui che Rimane". Tuttavia, è la Variante di Colui che Rimane che diventa Kang.

Molti spettatori hanno quindi indovinato: alla fine di tutto, c'era Colui che Rimane. E come negli scorsi episodi, anche nel finale di stagione ci sono alcuni easter egg. Negli ultimi istanti della puntata, infatti, alla TVA era presente una statua di Kang che Loki guarda quasi con ammirazione: questo è stato un omaggio a I Soliti Sospetti.

D'altro canto, la Marvel non ci ha sempre portati a pensare alla soluzione giusta: molti pensavano che fosse Mephisto il villain, alla fine di WandaVision, e per un minuto ci sono state alcune ipotesi che fosse il cattivo di Loki. Tuttavia, la regista Kate Herron ha ben presto confermato che non sarebbe comparso.

Dopo che Loki e Sylvie hanno superato Miss Minutes - che in modo quasi inquietante ha cercato di offrire loro tutto ciò che potevano desiderare per riportarli sulla timeline (dal trono di Asgard alla morte di Thanos) - il Dio dell'Inganno rifiuta: "Scriveremo il nostro destino ora!". "Buona fortuna", risponde Miss Minutes.

I due cercano quindi di uccidere Colui che Rimane, ma continua a schivare i colpi grazie al suo TempPad. Colui che Rimane dice loro che "sa tutto e ha già visto tutto", compreso l'intero viaggio che Loki e Sylvie hanno fatto tra Lementis e il Vuoto: "Ho spianato la strada, e voi l'avete appena percorsa". Racconta alle due Varianti di come è nato lui e tutta la storia della timeline: una Variante di Colui che Rimane vive sulla Terra nel 31° secolo, uno scienziato che apprese che l'universo aveva universi simili, e altre sue Varianti stavano scoprendo la stessa teoria, contemporaneamente. Le Varianti di Kang entrarono in contatto, c'era pace. Tuttavia, "non tutte le versioni di me erano così pure di cuore", e scoppiò la guerra tra i multiversi. Ogni Variante cerca di preservare il proprio universo e annientare gli altri: "Questa è stata quasi la fine di tutti e di tutto".

Dopo che Colui che Rimane ha isolato la “nostra linea temporale”, ha creato la TVA per creare ere di armonia cosmica. "Sei venuto per uccidere il diavolo, vero? Bene, io ti tengo al sicuro. Se pensi che io sia malvagio, aspetta di incontrare le mie varianti".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, diretto da Peyton Reed, uscirà nei cinema il 17 febbraio 2023. La domanda è: vedremo la seconda stagione di Loki prima di allora?

Fonte: Deadline