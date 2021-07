Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Loki tornerà nella seconda stagione. La rivelazione dopo i titoli di coda del sesto e ultimo episodio della serie TV dei Marvel Studios è una svolta rispetto al tradizionale testo di un film Marvel - che in genere dichiara che il personaggio protagonista "tornerà". A differenza delle precedenti serie Disney+ WandaVision o The Falcon and The Winter Soldier, che terminano i rispettivi finali con scene post-credit che aprono a progetti imminenti come Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Armor Wars, l'episodio 6 di Loki rinuncia a una scena tradizionale per un annuncio ufficiale della seconda stagione.

Secondo Kate Herron, regista di tutti e sei gli episodi di Loki, il team creativo non ha mai pianificato di concludere il finale della prima stagione con una tipica scena post-credit. Loki ha mostrato solo una scena dopo i titoli di coda - nell'episodio 4, L'Evento Nexus - quando il Dio dell'Inganno viene falciato e si sveglia nel Vuoto, dove incontra altre Varianti di Loki.

"Stranamente, non abbiamo mai pensato alle sequenze a metà dei titoli di coda. Abbiamo sempre e solo pensato alla storia, a dove sapevamo che volevamo che finisse", ha dichiarato Herron. "Ad esempio, nel quarto episodio, originariamente Loki è stato falciato, e poi lo abbiamo visto svegliarsi. Ed è stato solo in fase di modifica che ho pensato: 'Sarebbe davvero bello in realtà. Dovremmo spostare quella scena a metà dei titoli di coda perché altrimenti penseremmo davvero che Loki sia morto'. Perché se guardassi quel momento, senza quella scena proprio in quel punto dei titoli di coda, diresti: 'Cosa?!'.".

L'episodio finale si conclude con un frenetico Loki che mette in guardia le versioni di Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e B-15 (Wunmi Mosaku) sull'arrivo di Kang (Jonathan Majors), una Variante di Colui che Rimane. In una breve scena dei titoli di coda, un file aperto negli uffici della Time Variance Authority è contrassegnato con "Loki tornerà nella seconda stagione".

"Quando stavamo parlando del modo migliore per annunciare la seconda stagione, pensavamo: 'Okay, beh, potremmo scriverlo a metà dei titoli di coda, è eccitante confermarlo in quel modo'.", ha raccontato Herron. "È stato un cenno divertente a qualcosa che la Marvel fa da tempo".

Fonte: Comic Book