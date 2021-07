Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I Marvel Studios stanno approfittando della piattaforma di streaming Disney+ per offrire nuovi prodotti e far progredire il suo universo.

Oltre alle serie TV trasmesse ultimamente quali WandaVision e The Facon and The Winter Soldier e alla recentissima Loki, tra le prossime produzioni ad ci sarà Armor Wars. Lo show si concentrerà su War Machine, supereroe interpretato da Don Cheadle. L'attore statunitense nominato all'Oscar ha interpretato James Rhodes in Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endagame. La sua interpretazione più recente di War Machine è arrivata nel primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier: il guest spot di due minuti gli ha permesso di guadagnare una nomination agli Emmy.

Ma cosa possono aspettarsi i fan dallo show che potrebbe vedere Jim Rhodes prendere il posto di Iron Man? Come sempre quando si tratta di progetti MCU, i dettagli su trama e protagonisti sono tenuti nascosti. Cheadle, in una recente intervista, ha però voluto condividere le sue impressioni sul progetto:

"La cosa fantastica è che quello che vedremo porterà tutto su un altro livello. Avremo per la prima volta un'opportunità per conoscere meglio Jim e per capire il suo punto di vista".

WAR MACHINE BOOTS UP - @DonCheadle teases upcoming Marvel series “Armor Wars” in which he will return as James Rhodes, aka War Machine. pic.twitter.com/hHy6b6mRLE — AP Entertainment (@APEntertainment) July 15, 2021

Come spin-off di Iron Man, ci sono molte opportunità che si prospettano per Armor Wars, quali l'occasione per approfondire il personaggio e far evolvere la sua stessa tecnologia.

In attese di conoscere altri dettagli vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Screen Rant