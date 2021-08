Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sembra non ci sia davvero pace per Le Superchicche, la serie TV in live- action basata sull’omonimo cartone animato andato in onda su Cartoon Network: dopo la decisione di riscrivere totalmente il pilot, nuove problematiche giungono stavolta nell’ambito del cast.

Cloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), una delle tre protagoniste, ha infatti deciso di abbandonare il progetto e il motivo pare sia legato alle tempistiche di produzione, in quanto le riprese aggiuntive richieste entravano in conflitto con altri impegni dell’attrice.

La star avrebbe prestato il volto alla determinata Lolly, a fianco di Dove Cameron e Yana Perrault, attualmente ancora legate allo show, nei rispettivi ruoli della dolce Dolly e dell’impulsiva Molly.

Il resto del cast vede la presenza di Donald Faison (il mitico Turk di Scrubs), nei panni del geniale Professor Utonium e Nicholas Podany, scritturato per interpretare il figlio del perfido Mojo Jojo, e Robyn Lively, come Sara Bellum.

In qualità di produttori esecutivi troviamo invece Greg Berlanti (Arrow), Sarah Schechter (The Flash), David Madden, Heather Regnier e Diablo Cody.

Le riprese sarebbero dovute iniziare entro fine anno, ma potrebbero subire ulteriori rallentamenti, in quanto il recasting della Bennet è in programma per questo autunno.

Fonte: Comic Book