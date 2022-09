Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Con solo 4 episodi rilasciati, House of the Dragon è già diventato un enorme successo: il prequel de Il Trono di Spade ha ottenuto un numero incredibile di spettatori e ha rapidamente conquistato i fan del franchise - e sembra che la serie abbia conquistato anche coloro che hanno lavorato alla serie di punta. Kit Harington, che ha recitato nel ruolo di Jon Snow per otto stagioni, ama ciò che House of the Dragon sta raccontando.

Quando gli è stato chiesto un parere sulla serie TV di HBO, Harington ha affermato che è sicuramente una sfida impegnativa cercare di occupare lo stesso mondo de Il Trono di Spade, ma ammette che il team creativo ha fatto un "lavoro fantastico" finora:

"Mi sto piacendo molto. Il mio amico Miguel Sapochnik è co-showrunner, penso che abbiano fatto un lavoro fantastico. È strano iniziare uno spettacolo completamente nuovo nello stesso tipo di regno e renderlo unico. Penso che ci siano riusciti al meglio".

A proposito di Jon Snow, è stato annunciato uno spin-off incentrato sul personaggio di Harington, intitolato Snow - e in lavorazione da diverso tempo:

“Ci sono quattro serie in lavorazione presso HBO”, ha dichiarato George R.R. Martin. “Tempo fa si è sparsa la voce su tre di loro. 10.000 Ships, lo show di Nymeria, supervisionato da Amanda Segel. Sea Snake, alias Nine Voyages, di Bruno Heller. E infine quello su Tales of Dunk & Egg, The Hedge Knight o Knight of The Seven Kingdoms, con Steve Conrad coinvolto nella scrittura. Penso che alcuni di questi siano stati ufficialmente annunciati, mentre in altri casi, la notizia è trapelata. (Queste cose in un modo o nell’atro trovano sempre il modo di venirsi a sapere. Ci sono così tante persone coinvolte, scrittori, produttori, agenti e tutti hanno assistenti, c'è sempre la persona incaricata di gestire la macchina xerox, i giornalisti che hanno le loro fonti, e la gente che spettegola, quindi...). L’idea di Snow è nata nello stesso periodo, ma per qualche motivo la notizia non è mai stata divulgata o trapelata...almeno fino ad ora”.

Fonte: Comic Book