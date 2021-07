Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

Il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo e compositore statunitense J.J. Abrams continua a muoversi senza fatica nel mondo della spettacolo di intrattenimento.

In queste settimana sta lavorando a diversi progetti, a partire dalla serie TV targata HBO Demimonde, passando per la serie TV di HBO Max Batman: Craped Crusader e lo spin-off di Shining Overlook, in più l'atteso film DC per le sale cinematografiche con un inedito Black Superman. Inoltre, recentemente, è stato annunciato che l’ideatore di Lost sarà anche il produttore esecutivo di una docuserie pensata per il canale americano Showtime, dal titolo UFO.

J.J. Abrams non è nuovo all'esplorazione dello spazio anche come regista di Star Wars e Star Trek, ma anche uno dei suoi ultimi lavori del 2011 il film Super8.

Lo show, diretto da Mark Monroe (Writers Guild of America) e Paul Crowder (Once in a Lifetime), esplorerà le teorie più sconvolgenti sugli oggetti volanti, che, nel corso degli anni, hanno attirato l’interesse di politici e grandi industriali, ma anche di persone comuni alla ricerca della verità spesso emarginate o ridicolizzate. In particolare, gli episodi faranno vedere l’influenza clandestina che il governo americano, ricche aziende private e l’esercito hanno avuto nello schermare la verità dietro ai fenomeni extraterrestri ed esploreranno il fenomeno anche dal punto di vista culturale e politico. Verranno rese note, inoltre, dichiarazioni scioccanti di testimoni oculari.

Il discorso sugli UFO è da tempo diventato mainstream, tanto che, ultimamente, anche l'ex presidente americano Barak Obama si è aperto sull'argomento.

UFO è prodotta da JJ Abrams, Glen Zipper, Mark Monroe e Sean Stuart.

Fonte: Comic Book