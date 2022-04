Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre lo spin-off dedicato a Daryl e Carol arriva a perdere uno dei due protagonisti principali, il cast di un altro progetto televisivo basato sul fumetto di Robert Kirkman vede al contrario ampliare le proprie fila: è stato infatti annunciato che Gaius Charles apparirà in Isle of the Dead.

Lo show vedrà l’insolita coppia formata da Maggie Greene (Lauren Cohan di Whiskey Cavalier) e Negan (Jeffrey Dean Morgan di Supernatural) compiere un viaggio verso Manhattan, trovandosi di fronte ad una città divenuta un luogo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

Charles, conosciuto al pubblico per aver prestato il volto per due stagioni allo specializzando Shane Ross in Grey’s Anatomy, interpreterà il ruolo di Perlie Armstrong, descritto come fiducioso, spietato e inflessibile nella ricerca di ciò che crede sia la giustizia.

Amante del proprio lavoro, è in grado di suscitare sensazioni ambivalenti in chi ha di fronte, grazie al proprio umorismo, ma anche al terrore che spesso incute.

Padre di famiglia, è dedito alla costruzione di un mondo sicuro per la moglie e le figlie, ma il suo percorso porterà alla luce una perdita da cui è perseguitato.

Dotato di pazienza e forza, piuttosto che scappare, affronta i problemi che gli si parano davanti.

Il debutto del nuovo spin-off è atteso nel corso del 2023.

Fonte: Deadline