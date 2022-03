Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nel pieno dello svolgimento della seconda tranche dell’undicesima stagione della serie madre e con un prossimo spin-off in arrivo quest’estate, il franchise televisivo basato sui fumetti di Robert Kirkman è destinato ad espandere ancor di più i propri orizzonti.

La AMC ha infatti recentemente annunciato Isle of The Dead, un nuovo interessante progetto ambientato nel mondo post-apocalittico di The Walking Dead, che vedrà protagonisti Lauren Cohan (Whiskey Cavalier) e Jeffrey Dean Morgan (Supernatural), che ritorneranno nei pani di Maggie e Negan.

Stando a quanto finora trapelato online, l’inedita ed improbabile coppia si troverà a viaggiare in una Manhattan isolata dal resto del mondo e popolata da zombie e residenti, che hanno reso la città di New York City il proprio mondo, dove a regnare è l’anarchia, il pericolo e il terrore.

“Sono entusiasta di collaborare con Dan McDermott e il team della AMC per il prossimo capitolo di The Walking Dead” - ha dichiarato la Cohan - “Sono molto legata a Maggie e sono emozionata di continuare il suo viaggio sullo sfondo iconico di New York City, insieme al mio amico e collaboratore Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorne ha creato qualcosa di speciale e non vedo l'ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo per i due personaggi”.

Alle sue parole sono seguite quelle del co-protagonista, che ha affermato: “Sono felice che il viaggio di Negan e Maggie continui. È stata un’esperienza vestire i panni di Negan e sono oltremodo entusiasta di continuare il suo percorso a New York con Lauren. Vedere gli zombie in un ambiente urbano è sempre stata un'immagine interessante, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grande del mondo? Lo sfondo è fantastico, ma la storia che Eli Jorne ha creato lo sarà ancora di più. Allacciate le cinture gente, Isle of the Dead reinventerà l'universo di TWD”.

L'arrivo del nuovo show è al momento previsto per il prossimo anno.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book