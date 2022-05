Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Il personaggio di Palpatine come villain è molto importante nell'universo di Star Wars. L'attore Ian McDiarmid, era tornato nell'universo creato da George Lucas in occasione del film The Rise of Skywalker, che ha concluso la nuova trilogia.

Recentemente, il suo storico interprete, durante l'Imperial Commissary Collectors Convention, ha svelato del ritorno di Palpatine in una delle prossime serie TV, targate Disney+:

"C’è un certo show in arrivo, ambientato proprio nel periodo in cui sono stato considerato molto attivo. Non posso commentare però se mi vedrete, oppure no, fisicamente. Ma certamente sentirete la mia presenza".

Molto probabilmente sarà uno show ambientato in epoca imperiale, e prossimamente ne sono previsti molti. La risposta più ovvia sembra essere Obi-Wan Kenobi (in uscita il 27 maggio) ma al momento non ci sono indiscrezioni in merito a probabili apparizioni dell’Imperatore.

Un’altra opzione plausibile è la serie Andor. Di recente è trapelato un rumor che parlava di un’apparizione nello show delle Guardie Reali Imperiali, che sono legate all’Imperatore stesso.

Un’altra possibilità è quella di rivederlo in una serie animata. In questo caso ci sarebbe la seconda stagione di The Bad Batch. L’attore ha già doppiato Palpatine in Star Wars: Rebels, quindi non è affatto improbabile.

Fonte: Screen Rant