Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

HBO ha annunciato la data di uscita dell'atteso primo spin-off della serie TV di successo Game of Thrones: House of the Dragon sarà disponibile da lunedì 22 agosto in Italia, con dieci episodi, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, mentre la messa in onda negli USA sarà il 21 agosto.

Tratto dai romanzi di George R.R. Martin, in particolare dal libro Fuoco e Sangue, lo show è ambientato duecento anni prima degli eventi della serie madre e racconta la storia di Casa Targaryen. Daenerys e il fratello Viserys erano gli ultimi Targaryen rimasti in vita, per quanto ne sapessero. Ma cosa è accaduto ai loro predecessori, un tempo potenti signori dei Sette Regni?

La serie TV vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.

Il primo teaser trailer è stato rilasciato a ottobre.

Il capo della programmazione HBO Casey Bloys ha recentemente affermato che House of the Dragon ha buone possibilità di essere rinnovata per una seconda stagione.

Fonte: Comic Book