House of the Dragon ha fatto un debutto incredibile con il suo primo episodio (che abbiamo recensito qui), e già ora sembra essere un grande successo con milioni di spettatori - tra cui anche coloro che sono rimasti delusi dal modo in cui Il Trono di Spade è finito. In effetti, il parere del pubblico sui nuovi personaggi introdotti nella serie incentrata sui Targaryen è così positivo che molti fan potrebbero non rendersi conto che la serie sta già anticipando un importante salto temporale - il che richiederà anche un'importante rifusione di alcuni personaggi chiave.

Rhaenyra e Alicent saranno rifuse

Il primo episodio si è concluso con l'obbligatorio trailer di anteprima dei prossimi episodi, che descrive in dettaglio come la decisione di Re Viserys Targaryen (Paddy Considine) di nominare la Principessa Rhaenyra (Milly Alcock) come sua erede provocherà conflitti all'interno della corte del Re, il regno e la famiglia Targaryen. I fan potrebbero non aver fatto due più due, ma il trailer di anteprima della prima stagione mostra Rhaenyra a due età nettamente diverse nella sua vita, interpretata da due diverse attrici.

Questo non è mai stato un segreto: in passato l'attrice Emma D'Arcy è stata apertamente annunciata come la Rhaenyra più anziana.

Nel frattempo, anche Lady Alicent Hightower verrà rifusa. Emily Carey ha interpretato Alicent nell'episodio 1, ma Olivia Cooke interpreterà la Alicent più matura. Ancora una volta, il ruolo di Cooke nello show non è mai stato un segreto per chiunque abbia seguito le notizie sulla produzione di House of the Dragon, ma alcuni spettatori potrebbero essere colti alla sprovvista quando il salto temporale e la rifusione diventeranno realtà.

Perché tutto ciò?

Perché House of the Dragon sta cambiando i personaggi principali? Il motivo sta nel salto temporale.

Alcuni dei maggiori sviluppi in House of the Dragon non riguarderanno i draghi e le battaglie, ma piuttosto i matrimoni, i funerali e le nascite all'interno della famiglia Targaryen nel corso degli anni. Tutto questo è prefigurato nella premiere, con matrimoni, nascita e/o morte - che sono tutti elementi chiave per galvanizzare la trama, oltre a ricordare ai fan di Game of Thrones le oculate mosse che i personaggi principali devono considerare nella loro acquisizione o mantenimento del potere e della posizione sociale.

In questo senso, le sfide che Rhaenyra dovrà affrontare come erede prescelta inizieranno pienamente solo quando sarà una donna matura e dovrà combattere su due fronti: il campo di battaglia e il letto del parto. È se non altro necessario un salto temporale tra una Rhaenyra più giovane e una versione più anziana del personaggio. Lo stesso vale per Alicent, la cui vita adulta porterà simili obblighi e sfide.

Il secondo episodio di House of the Dragon, intitolato Il Principe Canaglia, verrà rilasciato su NOW il 5 settembre.

