Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il pubblico ha trascorso quasi un decennio seguendo le avventure de Il Trono di Spade, serie diventata un fenomeno culturale. A breve lo spettacolo HBO godrà di un prequel: House of the Dragon, un altro progetto su cui i fan - e l'attore della serie madre Peter Dinklage - hanno già delle opinioni.

"Ho un'opinione", ha condiviso Dinklage riguardo all'atteso prequel. "Penso che sarà davvero un bello spettacolo. Penso che sarà davvero buono. Ma i registi hanno corso un rischio nella serie madre, hanno corso un rischio enorme nel nostro show. È stato un inizio lento, ma perché non lo fanno di nuovo? Questo non è un rischio. È comprovato che funzioni".

È sicuramente difficile discutere con i pensieri di Dinklage, poiché la HBO non è la prima società a tentare di estendere il franchise di un successo comprovato con spin-off e prequel. Inoltre, l'attore ha ragione su quanto fosse una scommessa la serie originale. Nonostante sia diventata una delle serie più discusse degli ultimi 10 anni, la seguitissima serie fantasy non è stata un successo garantito nella sua prima stagione.

Il finale di serie ha ottenuto reazioni contrastanti da parte degli spettatori (per non dire altro), alcuni l'hanno amato, molti altri l'hanno odiato. A tal proposito, Dinklage ha condiviso il suo sostegno al finale:

"Penso che il motivo per cui c'è stata una reazione negativa sul finale è perché erano arrabbiati con noi per aver rotto con loro. Stavamo andando in onda e non sapevano più cosa fare la domenica sera. Volevano di più, quindi hanno reagito così".

Fonte: Comic Book