Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La prima attesa puntata di House of the Dragon, spin-off de Il Trono di Spade dedicato all’ardente casata dei Targaryen, è finalmente andata in onda, facendo registrare sin da subito degli ottimi risultati in termine di numero di spettatori sintonizzati.

La premiere, di cui potete leggere la nostra recensione, ha lasciato però i fan con un leggero amaro in bocca per l’assenza di una sigla di apertura, che da sempre ha accompagnato l’inizio di ogni puntata della serie madre, rimanendo impressa per le immagini mostrate e l’iconica colonna sonora.

È con il secondo episodio, trasmesso la scorsa domenica, che questo piccolo disturbo è stato messo a tacere: dopo la comparsa del logo della HBO sono infatti partiti i titoli di testa, composti da uno stile grafico simile al precedente show, ma con una sequenza di scene del tutto inedita.

Il pubblico infatti, al suono di una melodia che a tratti richiama gli inconfondibili temi utilizzati ne Il Trono di Spade, segue lungo un sentiero costituito da imponenti costruzioni in pietra una lunga scia di sangue, che al suo passaggio attiva una serie di simboli impressi nel suolo, rappresentati molto probabilmente i vari esponenti della casata.

Ramin Djawadi, compositore della colonna sonora dell’opera originale, è tornato ad occuparsi anche delle musiche del prequel e in un’intervista aveva già anticipato alcuni dettagli in merito al suo lavoro.

“Posso dire questo, volevamo davvero mantenere vive le atmosfere della serie madre anche in House of the Dragon” - aveva così dichiarato Djawadi – “Ci saranno temi ripresi dal precedente show, ma trattando di nuovi personaggi, abbiamo tantissimo materiale inedito che ho scritto e che ascolteremo”.

In attesa di poter assistere alla terza puntata, che andrà in onda in America il 4 settembre, vi ricordiamo che lo spin-off è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Fonte: Comic Book