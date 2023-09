Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 settembre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Grazie al grande impatto avvenuto nel 2020, l’attesa dei fan per la seconda stagione di House of the Dragon si moltiplica giorno dopo giorno.

Già il titolo del pilot dell'acclamato spin-off de Il Trono di Spade è molto importante perché trova una corrispondenza con il romanzo originale, Fuoco e Sangue, e sembra promettere nuove battaglie.

La prima stagione della serie TV si conclude con la morte di Lucerys (Elliot Grihault), figlio di Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), per mano del Principe Aemond (Ewan Mitchell) e il suo drago Vhagar. Dunque gli eventi riprenderanno direttamente dalla sete di vendetta dei Targaryen, palesata evidentemente nel primo episodio intitolato Un Figlio per un Figlio. Questa frase ricalca una scena del libro dove Daemon Targaryen (Matt Smith) manda una lettera a Rhaenyra promettendole vendetta per il figlio, dicendo: “Occhio per occhio, figlio per figlio. Lucerys sarà vendicato".

‼️ Episode 1 of Season 2 of House of the Dragon will be called “A SON FOR A SON” ‼️ pic.twitter.com/8iQHmkOzC8 — 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐒 & 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐂𝐘 (@theblacks_) September 15, 2023

Nonostante ciò è difficile prevedere quanto fedele rimarrà lo show nei confronti del materiale cartaceo in questa nuovo capitolo, che sarà composto da soli 8 episodi.

La produzione dovrebbe concludersi nei prossimi giorni e il rilascio è previsto nel 2024 su Sky e NOW.

Fonte: Redanian Intelligence